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В алтайском селе сгорел двухэтажный магазин стройматериалов

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В алтайском селе сгорел двухэтажный магазин стройматериалов

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

С пожаром, который распространился почти на 200 кв. м. боролись 15 человек и четыре единицы техники республиканской пожарной охраны

В селе Кош-Агач Республики Алтай ночью 21 марта произошел крупный пожар в здании магазина строительных материалов, сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Огонь распространился по всей площади двухэтажного здания 196 кв. м. На месте работало 15 пожарных и четыре единицы техники.

В 1.49 возгорание локализовали, к 6.10 пожар удалось ликвидировать.

Причину ЧП установят специалисты.

Ранее в Барнауле огонь ночью уничтожил шашлычную .

Взято отсюда.

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