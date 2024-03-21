В алтайском селе сгорел двухэтажный магазин стройматериалов

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
С пожаром, который распространился почти на 200 кв. м. боролись 15 человек и четыре единицы техники республиканской пожарной охраны
В селе Кош-Агач Республики Алтай ночью 21 марта произошел крупный пожар в здании магазина строительных материалов, сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.
Огонь распространился по всей площади двухэтажного здания 196 кв. м. На месте работало 15 пожарных и четыре единицы техники.
В 1.49 возгорание локализовали, к 6.10 пожар удалось ликвидировать.
Причину ЧП установят специалисты.
Ранее в Барнауле огонь ночью уничтожил шашлычную .
Взято отсюда.
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