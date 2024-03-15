реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В алтайском селе сотрудники МЧС спасли кота, который три дня просидел на высоком дереве

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В алтайском селе сотрудники МЧС спасли кота, который три дня просидел на высоком дереве

В селе Усть-Калманка кот трое суток просидел на 16-метровой еле, пока его не спасли сотрудники МЧС .

Кот Томас вышел на свою ежедневную прогулку по селу. Но променад не удался, на четвероного набросилась стая собак. Томас испугался и со страху взлетел на ель, преодолев 16-метровую высоту.

Однако, когда собаки потеряли к нему интерес и убежали, кот не смог спуститься вниз. Хозяйка питомца ждала трое суток, а потом в отчаянии позвонила в МЧС.

Сотрудники МЧС России спасли кота-скалолаза с помощью трехколенной лестнице, пишет пресс-служба ведомства.

Еще читают

Взято отсюда.

свежие новости алтай , вести алтай новости сегодня

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Сибирская пенсионерка оставила в кондитерской более 1 млн рублей

В Томске пенсионерка забыла пакет большой суммой денег в кондитерской,…

Нечеловеческий поступок с собакой совершили в Алтайском крае

В городе Яровое нашли собаку, привязанную проволокой к дереву. Об…

Подростков подозревают в групповом изнасиловании пятиклассницы

Визит к 11-летней девочке закончился для троих подростков из Первоуральска…

Сибиряки массово отравились роллами на праздниках: у них нашли…

В Новосибирской области более десяти человек отправились роллами из доставки…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp