В алтайском селе сотрудники МЧС спасли кота, который три дня просидел на высоком дереве

В селе Усть-Калманка кот трое суток просидел на 16-метровой еле, пока его не спасли сотрудники МЧС .

Кот Томас вышел на свою ежедневную прогулку по селу. Но променад не удался, на четвероного набросилась стая собак. Томас испугался и со страху взлетел на ель, преодолев 16-метровую высоту.

Однако, когда собаки потеряли к нему интерес и убежали, кот не смог спуститься вниз. Хозяйка питомца ждала трое суток, а потом в отчаянии позвонила в МЧС.

Сотрудники МЧС России спасли кота-скалолаза с помощью трехколенной лестнице, пишет пресс-служба ведомства.

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Взято отсюда.

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