В алтайском селе спасли женщину при пожаре в двухэтажном доме

21 февраля в селе Курья произошел пожар в двухэтажном деревянном доме. В ходе его тушения была спасена женщина.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, самостоятельно из опасной зоны вышли девять человека. Однако в одной из квартир оказалась заблокирована женщина. Пожар произошел в подъезде, и металлическая дверь в её квартире сильно нагрелась. К тому же было сильное задымление. Поэтому спасатели эвакуировали её через окно.

На месте происшествия работали два пожарных расчёта.

Накануне в селе Большой Калтай Залесовского района бойцы пожарной охраны помогли мужчине выбраться из горящей постройки.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , новости горного алтая сегодня свежие ,