В АлтГУ стартовали региональные этапы Всероссийской олимпиады школьников

12 января в Алтайском государственном университете прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК). Его участниками стали около 40 школьников со всего Алтайского края – победители муниципальных этапов. Впервые ВСоШ по искусству была проведена в 2010 году, а в 2022 ее официальным организатором в Алтайском крае стал институт гуманитарных наук АлтГУ.

Всероссийская олимпиада школьников – масштабное интеллектуальное соревнование среди российских школьников – самых творческих, проявляющих выдающиеся способности и интерес к научной деятельности. Самые лучшие попадают в состав сборных команд РФ для участия в международных олимпиадах по разным предметам.

«Я окончила художественную школу с красным дипломом, всегда думала о том, что я хочу связать свою жизнь с искусством. Сейчас я рассматриваю, куда будут поступать. Если выберу Алтайский государственный университет, это будут направления, связанные с искусством и дизайном. Участие в олимпиаде дает мне шанс на поступление в вуз без конкурса – в случае победы в региональном, а потом в федеральном этапе», – рассказала ученица 10 класса барнаульской школы № 59 Софья Касьяненко.

«Я участвую в олимпиаде больше для себя, хочу проверить свои знания в этой области. Планирую поступать в Алтайский государственный университет на юридический, МХК – не мой основной профиль, искусство – это скорее мое хобби. Также я принимала участие в муниципальных олимпиадах по экологии и обществознанию», – поделилась участница олимпиады, ученица 11 класса гимназия № 69 Барнаула Эллада Расщупкина.

В олимпиадах на площадке Алтайского государственного университета примут участие более 400 старшеклассников – победителей и призеров муниципальных этапов. Региональные этапы будут проходить до 19 февраля по семи предметам: искусство (МХК), русский язык, биология, право, математика, экология и география. В состав жюри включены 63 преподавателя АлтГУ.

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2023-2024 учебного года будут размещены на портале Всероссийской олимпиады школьников в Алтайском крае .

Ежегодно во Всероссийской олимпиаде участвуют более 6 миллионов талантливых школьников. Она проводится по 24-м общеобразовательным предметам для учащихся 4–11-х классов в течение учебного года с сентября по май в установленные сроки и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

Победители и призеры заключительного этапа получают диплом, дающий право поступления при наличии аттестата без экзаменов в любой университет Российской Федерации по профилю олимпиады, и награждаются специальной премией Правительства РФ.

Взято отсюда.

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