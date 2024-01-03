В Аргентине задержали экс-директора барнаульского “Жилфонда” Людмилу Авдюхину

Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Экс-управляющая барнаульского филиала крупного агентства недвижимости была объявлена в международный розыск по обвинению в мошенничестве

Бывшую управляющую местным филиалом агентства недвижимости “Жилфонд” задержали в Аргентине 2 января этого года, сообщают “Известия” со ссылкой на аргентинскую газету La Nacion . Людмила Авдюхина обвиняется в мошенничестве на 100 млн рублей.

26 апреля, 18:23 Силовики засекретили расследование дела экс-директора барнаульского “Жилфонда”

В полиции отказались назвать подробности расследования уголовного дела, ссылаясь на законодательство, согласно которому правоохранители имеют право не разглашать эту информацию

Как сообщает издание, дело жительницы Барнаула передали в суд. Служители Фемиды должны вынести решение об экстрадиции женщины.

По информации иностранных журналистов, Авдюхина приехала в Аргентину в январе 2023 года. Она часто меняла локации, боясь быть пойманной. Задержали женщину 2 января 2024-го радом с местом, где она на тот момент проживала.

Любопытно, что, будучи в другой стране, риэлтор продолжала инвестировать в недвижимость. И делала она это через подставных лиц, сообщают “Известия”.

Напомним, в декабре 2022 года директор компании Людмила Авдюхина перестала выходить на связь с сотрудниками и клиентами, не выполнила ряд договорных обязательств по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости и скрылась. Пострадали десятки людей. Есть информация, что женщина присвоила не только деньги простых клиентов, но и средства застройщиков и самого агентства. По факту случившегося было заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”.

Первоначально сообщалось о хищении 50 млн рублей. Сейчас речь идет о сумме в 100 млн рублей.

С полученными деньгами экс-директор компании уехала за рубеж. По информации неофициальных источников, вместе с семьей она отправилась сначала в Турцию , а спустя какое-то время уже в Аргентину.

Взято отсюда.

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