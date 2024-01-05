В Аргентине задержали экс-директора барнаульского “Жилфонда”

Людмилу Авдюхину, объявленную в международный розыск по обвинениям в мошенничестве на 100 млн рублей в Барнауле, задержали в Аргентине.

Авдюхина прибыла в Аргентину в январе 2023 года, а задержали ее 2 января 2024 года, рядом с местом ее проживания. Авдюхина часто меняла адреса, чтобы ее было тяжелее поймать, при этом через подставных лиц она инвестировала деньги в недвижимость.

Дело россиянки передали в суд, который должен будет вынести решение об ее экстрадиции.

Взято отсюда.

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