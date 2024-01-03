Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Аргентине задержали экс-главу барнаульского «Жилфонда», которая обокрала клиентов

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Аргентине задержали экс-главу барнаульского «Жилфонда», которая обокрала клиентов

В Аргентине задержали Людмилу Авдюхину, которая работала директором агентства недвижимости в Барнауле и похитила у клиентов свыше 100 млн рублей. Женщина была объявлена в международный розыск по запросу России.

Год назад из офиса барнаульского «Жилфонда» пропали деньги клиентов, которые они хранили в ячейках на период заключения сделок. Заподозрили исчезнувшую после этого директора Людмилу Авдюхину. На нее завели уголовное дело и объявили в розыск.

Авдюхина приехала в Аргентину в январе прошлого года и все это время меняла адреса, чтобы ее сложнее было найти. Семья переезжала в среднем каждые 60 дней и почти всегда в районе Буэнос-Айреса. Накануне женщину задержали рядом с домом, в котором она жила.

Как пишет местная газета La Nacion, уже находясь в Аргентине, экс-риелтор через подставных лиц якобы делала инвестиции в недвижимость. Кроме того, она готовила и продавала русскую еду в торговое заведение.

По данным местной прессы, дело Авдюхиной передано в суд, который должен будет вынести решение об ее экстрадиции.

Еще читают

Взято отсюда.

свежие новости республика алтай , новости алтая и алтайского края сегодня ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Интересное

Баскетболист из клуба “Барнаул” пропал в Красноярске перед Новым годом

03.01.2024

 Интересное

Морозы до -30 градусов скуют Алтайский край в самое ближайшее время

03.01.2024

 Интересное

Алтайские дорожники показали на карте все стоянки для транспорта на время непогоды

03.01.2024

 Интересное

Барнаулец помог “Каролине Харрикейнз” выиграть у “Нью-Йорк Рейнджерс”

03.01.2024

 Интересное

Участок трассы А-322 в Алтайском крае вновь доступен для транспорта

03.01.2024

 Интересное

Яйца на Алтае подорожали не больше всего по стране, но и не меньше всего

03.01.2024

 Интересное

“Холоп” побил “Чебурашку”. Вторая часть комедии обновила рекорд в первый день проката

03.01.2024

 Интересное

В Соцфонде рассказали, кто получит компенсацию на оплату “коммуналки”

03.01.2024

 Интересное

Мальчики пинали лежащую девочку-сироту, а их мать стояла рядом и снимала на видео

03.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix