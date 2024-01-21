В Барнаул завезли дешевые яйца. Но есть нюанс

Жители Барнаула заявили, что в магазине “Ашан” появились яйца по 70 рублей за десяток, но заметили разницу в размере.

Яйца.

“Инцидент Барнаул” сообщает, что в “Ашан” завезли яйца, которые так и назвали “мини”, их цена 70 рублей за десяток.

Упаковку оставили от яиц стандартного размера, поэтому если не прочитать информацию на ценнике, различить их невозможно.

Ранее сообщалось, что производители курицы и яиц попросили российские власти о помощи.

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Взято отсюда

21.01.2024