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В Барнауле 1 марта пьяный мужчина убил таксиста.

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В Барнауле 1 марта пьяный мужчина убил таксиста.

Как сообщает СК по краю, вчера поздно вечером 34-летний барнаулец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал такси с целью поездки к своему знакомому. Так как товарища не оказалось дома, он попросил водителя отвезти его на другой адрес. Приехав в назначенный пункт, пассажир вновь высказал просьбу подождать его, однако, получил отказ.

В ходе произошедшего по данному поводу конфликта, подозреваемый нанес таксисту не менее 10 ударов ножом в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. После содеянного злоумышленник сел в автомобиль такси и попытался скрылся, но не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Спустя непродолжительное время мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД.

В отношении него возбуждено уголовное дело пор статье “Убийство”. Он заключен под стражу.

Взято отсюда.

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