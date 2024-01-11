В Барнауле 16-летний подросток ушел из дома и пропал

Фото: Анна Меньшикова
Сотрудники полиции ведут поиск пропавшего и просят жителей Барнаула обратить внимание на ориентировку и помочь найти парня
В Барнауле без вести пропал 16-летний подросток, сообщает “Инцидент Барнаул” со ссылкой на ориентировку полиции.
Ориентировка на пропавшего подростка Фото: Инцидент Барнаул
Известно, что 10 января около 17.00 он ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону 33-02-02, 33-83-55, 020.
Ранее сообщалось , что в Алтайском крае за год пропало больше 140 детей.
Взято отсюда.
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