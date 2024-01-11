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В Барнауле 16-летний подросток ушел из дома и пропал

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В Барнауле 16-летний подросток ушел из дома и пропал

Фото: Анна Меньшикова

Сотрудники полиции ведут поиск пропавшего и просят жителей Барнаула обратить внимание на ориентировку и помочь найти парня

В Барнауле без вести пропал 16-летний подросток, сообщает “Инцидент Барнаул” со ссылкой на ориентировку полиции.

Ориентировка на пропавшего подростка Фото: Инцидент Барнаул

Известно, что 10 января около 17.00 он ушел из дома и до сих пор не вернулся.

  • ️Приметы: на вид 15–16 лет, рост 160–165, плотного телосложения, длинные русые волосы.
  • ️Был одет в черную вязаную шапку, темный пуховик до колен, черные брюки, черные ботинки, черную футболку.
  • С собой у него был паспорт и рюкзак синего цвета.

    • Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону 33-02-02, 33-83-55, 020.

    Ранее сообщалось , что в Алтайском крае за год пропало больше 140 детей.

    Взято отсюда.

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