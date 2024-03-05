В Барнауле 3 марта без вести пропала 26-летняя девушка

Фото: "ЛизаАлерт"

По сообщению в соцсетях, девушка ушла в направлении Нагорного парка и пропала. Волонтеры просят обратить внимание на ориентировку

В Барнауле ушла в неизвестном направлении и пропала 26-летняя Наталья Виниченко. Волонтеры поисково-спасательного отряда ” ЛизаАлерт ” просят помощи в розыске.

Девушка пропала 3 марта.

Приметы: рост 170 см, темные волосы, глаза карие, среднего телосложения.

Была одета: коричневая куртка, черные штаны, сапоги, серая шапка.

Пропавшая девушка Фото: vk.com/la_altay

Всех, кто знает о местонахождении пропавшей либо видел ее, просят сообщить по телефону: 112 или 8-800-700-54-52.

Взято отсюда.

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