реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле 3 марта без вести пропала 26-летняя девушка

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Барнауле 3 марта без вести пропала 26-летняя девушка

Фото: "ЛизаАлерт"

По сообщению в соцсетях, девушка ушла в направлении Нагорного парка и пропала. Волонтеры просят обратить внимание на ориентировку

В Барнауле ушла в неизвестном направлении и пропала 26-летняя Наталья Виниченко. Волонтеры поисково-спасательного отряда ” ЛизаАлерт ” просят помощи в розыске.

Девушка пропала 3 марта.

  • Приметы: рост 170 см, темные волосы, глаза карие, среднего телосложения.
  • Была одета: коричневая куртка, черные штаны, сапоги, серая шапка.

    • Пропавшая девушка Фото: vk.com/la_altay

    Всех, кто знает о местонахождении пропавшей либо видел ее, просят сообщить по телефону: 112 или 8-800-700-54-52.

    Взято отсюда.

    новости республики алтай последние свежие , вести алтай последние новости ,

    горняк22 телеграм
    Над Белгородской областью уничтожено три украинских БПЛА

    Над Белгородской областью уничтожено три украинских БПЛА

    Три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Белгородской областью, сообщило…

    Узнать больше
    На выездах из Барнаула собрались длинные пробки из-за ДТП

    На выездах из Барнаула собрались длинные пробки из-за ДТП

    Фото: t.me/vkurse22 Автомобилисты сообщают о ДТП, причиной которых, предположительно, стал…

    Узнать больше
    «Спасибо, доктор!»: опыт и профессионализм врача помогли спасти жизнь пациента

    «Спасибо, доктор!»: опыт и профессионализм врача помогли спасти жизнь пациента

    На сайт Министерства здравоохранения Алтайского края поступила благодарность от Ольги…

    Узнать больше
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    22бот
    реклама горняк22 22регион
    Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    реклама горняк22 22регион
    22бот
    Поиск
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp