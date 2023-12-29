В Барнауле автобус сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе

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Пешеходу оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося
29 декабря в 10.35 в Барнауле на улице Солнечная Поляна, 94 автобус ПАЗ сбил 18-летнюю девушку, сообщает Госавтоинспекция по городу.
Предварительно, 64-летний водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №1, сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеходу оказали медицинскую помощь.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось , что в Рубцовске 68-летний водитель сбил женщину с трехлетним ребенком. Пешеходы получили травмы различной степени тяжести.
Взято отсюда.
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