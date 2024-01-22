В Барнауле автомобиль вылетел на оживленный тротуар

Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель не справился с управлением и в итоге оказался на тротуаре. Обстоятельства ДТП еще выясняются. О пострадавших очевидцы не сообщили

Вечером 22 января в Барнауле иномарка залетела на тротуар, рассказали очевидцы в Telegram-канале ” Инцидент Барнаул “.

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова, где всегда много пешеходов. Машина заехала на тротуар прямо рядом с переходом.

“Пора ставить отбойник“, – пишут горожане.

О пострадавших в инциденте не сообщается. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Барнауле на пересечении проезда Северного Власихинского и улицы Сергея Ускова не смогли разъехаться маршрутка и джип.

Взято отсюда.

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