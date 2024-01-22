В Барнауле будут судить мужчину за хищение 5 млн рублей у банков

Обвиняемый находился в розыске с ноября 2015. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края. Установлено, что житель Барнаула нашел людей, которые изготавливали поддельные документы на физических лиц. Этим он и решил воспользоваться для получения кредитов на подставных лиц. Таким образом он с еще двумя подельниками (они уже осуждены) взяли кредитов более чем на 5 млн рублей.

Мужчина обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество) ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Взято отсюда.

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