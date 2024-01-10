В Барнауле дело об убийстве Елены Падун начали рассматривать заново

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26 июля 2023 года Константину Падуну должны были вынести приговор, но дело вернули прокурору, а к концу года оно снова поступило в суд

Новый состав Ленинского районного суда Барнаула с начала принялся рассматривать дело об убийстве Елены Падун, рассказал amic.ru новый адвокат обвиняемого Константина Падуна Виталий Алексеев.

Новое заседание прошло 10 января в открытом режиме. Доказательства представляла сторона обвинения, был допрос одного свидетеля. На следующем заседании планируется опрос еще нескольких свидетелей со стороны обвинения.

По словам Алексеева, суд намерен опросить по второму кругу свидетелей, которые уже давали показания.

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Виталий Алексеев сменил защитника из Новосибирска Гюльнару Нахабину, соглашения с ней клиенты не заключили из-за материальных трудностей. Со своим подопечным новый адвокат уже встречался и обсуждал детали процесса.

Следующее заседание пройдет 16 января.

Напомним, убийство Елены Падун получило широкий резонанс. По официальной версии, в ночь с 4 на 5 января 2023 года у женщины произошел конфликт с ее бывшим мужем из-за того, что он не желал выселяться из квартиры, несмотря на официальный развод.

В результате ссоры, как полагает следствие, 37-летний мужчина задушил экс-супругу, отнес тело на крышу дома и присыпал снегом. Также он избавился от ее вещей и телефона, чтобы замаскировать преступление под исчезновение. Через несколько дней улики указали на причастность к исчезновению женщины ее бывшего мужа и его задержали. Он сам показал, где спрятал тело.

Взято отсюда.

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