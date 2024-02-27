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В Барнауле дети катаются со склона в метре от оживленной магистрали

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В Барнауле дети катаются со склона в метре от оживленной магистрали

Фото: кадр видео "В курсе 22"

В том, что дети катаются с любых склонов, даже небезопасных, горожане винят отсутствие в городе выбора специально обустроенных горок

Жители Барнаула обратили внимание на не самый безопасный детский досуг. Школьники катаются со склона, рискуя оказаться прямо на проезжей части. Видео опубликовали в сообществе ” В курсе 22 ” во “ВКонтакте”.

На кадрах видно, что компания детей катается со склона на улице Малахова, как с горки.

Родителям стоит объяснить детям, что тут небезопасно кататься“, – пишет автор поста. “Не раз уже видела такую ситуацию, это очень опасно как детей, так и для водителей, не раз останавливалась и пыталась разговаривать с детками“, – подтвердили в комментариях.

Барнаульцы уверены, если бы в городе было больше обустроенных горок, дети реже выбирали бы для развлечений небезопасные места.

Ранее в Бийске две девочки пострадали во время катания на горке. Одна из них получила перелом позвоночника .

Взято отсюда.

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