В Барнауле экс-администратор фитнес-клуба похитил из кассы заведения 38 тысяч рублей

В отдел полиции по Барнаулу обратился управляющий одного из фитнес-клубов. Он сообщил, что из кассы заведения были похищены более 38 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан безработный 20-летний барнаулец. Выяснилось, что ранее он работал администратором фитнес-клуба. Воспользовавшись отсутствием персонала, он похитил деньги и потратил их на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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