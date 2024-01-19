В Барнауле и Бийске из-за погоды продлили режим “черного неба”

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В Алтайском крае в январе установилась морозная погода без сильного ветра и осадков. Это негативно сказывается на качестве атмосферного воздуха

В Барнауле и Бийске продлили режим “черного неба” до 18.00 22 января. Об этом сообщает ЦГМС края.

Дело в том, что в указанных населенных пунктах сохраняются метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в воздухе первой степени опасности.

В связи с этим в Барнауле руководителям предприятий рекомендовали сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в этот период, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Отметим, что Алтайском крае сохраняется ясная морозная погода. Так, в ближайшие дни, с 20 по 22 января, ночные температуры составят около -25…-30 градусов, днем будет в районе -14…-18 градусов. Ветер будет слабым, с утра возможны туман и изморозь.

Ранее режим “черного неба” объявляли в Барнауле и Бийске с 16 до 19 января.

Взято отсюда.

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