В Барнауле идут последние приготовления к открытию купелей

Уже сегодня вечером откроются две купели – на озере Дружных в Борзовой заимке и на реке Обь в районе Речного вокзала.

Проверить готовность крещенского городка у Речного вокзала приехали специалисты администрации города. Спасатели рассказали, что уже замерили толщину льда в нескольких местах – она составляет от 45 до 55 сантиметров. При этом, сам лёд очень плотный, так что находиться на нём безопасно. На берегу завтра установят палатки для переодевания и обогрева. Сколько в этот раз будет желающих окунуться в купель, неизвестно. В 2020 году таких было около 7000. После этого два года купель не строили из-за карантина. А в прошлом году купели посетили более 600 человек. Сотрудники МЧС заступают на дежурство сегодня в 23:00 и останутся на посту до полуночи следующего дня, 19 января.

Эльмира Мальцева

Взято отсюда.

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