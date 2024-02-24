В Барнауле иномарку зажало между двумя трамваями

24 февраля в 12.50 минут в Барнауле на пересечении улиц Малахова и Юрина произошло ДТП – легковой автомобиль застрял между трамваями.
Водитель трамвая Татра, двигаясь по второстепенной дороге и въезжая на перекрёсток с круговым движением, не уступила дорогу автомобилю Toyota Corolla. В результате иномарка столкнулась со встречным трамваем Татра.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, пострадавших в происшествии нет. Движение транспорта восстановлено, на месте работает экипаж ДПС.
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