В Барнауле иномарку зажало между двумя трамваями

24 февраля в 12.50 минут в Барнауле на пересечении улиц Малахова и Юрина произошло ДТП – легковой автомобиль застрял между трамваями.

Водитель трамвая Татра, двигаясь по второстепенной дороге и въезжая на перекрёсток с круговым движением, не уступила дорогу автомобилю Toyota Corolla. В результате иномарка столкнулась со встречным трамваем Татра.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, пострадавших в происшествии нет. Движение транспорта восстановлено, на месте работает экипаж ДПС.

Еще читают

Взято отсюда.

алтай новости сегодня , ,