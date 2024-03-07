В Барнауле ищут подрядчика для благоустройства парка имени Ленина

Фото: Виталий Барабаш

Барнаульцы выбрали эту зеленую зону в ходе общественного голосования в 2023 году. Всего за ее реновацию отдали голоса более 11 тысяч человек

В Барнауле объявили конкурс на определение подрядной организации для благоустройства территории бывшего парка имени Ленина. Первый этап благоустройства парка начнется в этом году по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда”, инициированного президентом Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ожидается, что ключевой задачей благоустройства в этом году станет формирование и обустройство центральных пешеходных связей, которые создадут основной каркас парка. Вдоль благоустроенных тротуаров появится новое освещение, а также будут установлены малые архитектурные формы. Также в парке начнется работа по озеленению, здесь высадят новые деревья, появятся цветники и газоны.

Итоги аукциона подведут 19 марта. Максимальная цена контракта составляет 49,8 млн рублей.

Эскизы благоустройства парка им. Ленина Фото: barnaul.org

Каким будет второй этап благоустройства парка, смогут определить сами жители в ходе общественного голосования за дизайн-проект. Барнаульцам на выбор представят два эскизных проекта.

В основу первого заложено продолжение благоустройства пешеходных дорожек, в том числе ведущих из центра парка к улицам Островского и Ленинградской, а в основе второго – обустройство велобеговой дорожки. Голосование пройдет уже в марте и апреле этого года, а реализация произойдет в следующем.

Взято отсюда.

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