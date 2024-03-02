В Барнауле из-за пожара в гараже пострадал мужчина

Происшествие случилось накануне.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

На улице Германа Титова в Барнауле случился пожар в гаражном боксе, об этом сообщает ГУ МЧС России по краю .

Огнём был охвачен один из боксов гаражного комплекса, повреждён грузовой автомобиль.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров, в тушении были задействованы 36 человек личного состава.

В результате происшествия пострадал мужчина — он отравился продуктамм горения.

Причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнём.

Взято отсюда.

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