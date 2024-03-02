В Барнауле из-за пожара в гараже пострадал мужчина

Происшествие случилось накануне.
Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
На улице Германа Титова в Барнауле случился пожар в гаражном боксе, об этом сообщает ГУ МЧС России по краю .
Огнём был охвачен один из боксов гаражного комплекса, повреждён грузовой автомобиль.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров, в тушении были задействованы 36 человек личного состава.
В результате происшествия пострадал мужчина — он отравился продуктамм горения.
Причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнём.
Взято отсюда.
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