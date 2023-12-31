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В Барнауле из-за штормового ветра без света остались почти 4 тысячи домов

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В Барнауле из-за штормового ветра без света остались почти 4 тысячи домов

Фото: pixabay.com

Алтайский филиал “Россети Сибирь” работает в режиме повышенной готовности. Энергетики оперативно реагируют на любые нарушения

31 декабря из-за штормового ветра в Барнауле и пригороде отключилось электричество. Энергетики уже устраняют повреждения, сообщили в администрации города.

Ведутся работы на линии электропередачи 110 кВ, питающей пригородные поселки и часть Барнаула. Из-за сильного ветра там произошло повреждение провода.

В Ленинском районе без электроснабжения 3951 частный дом, котельные в с. Гоньба и п. Научный Городок, 16 многоквартирных жилых домов, один детский сад, школы, общежития, одно медицинское учреждение, 13 административных зданий“, – перечислили в мэрии.

31 декабря, 9:17 В аэропорту Барнаула отключился свет и началась суматоха

С неполадками уже разбирается энергослужба. Пассажиры переживают, что не успеют улететь вовремя. Пока вылеты действительно откладываются

В алтайском филиале “Россети Сибирь” заверили, что в полной готовности находятся все подразделения компании, персонал которых участвует в аварийно-восстановительных работах. Готова спецтехника и передвижные резервные источники снабжения электроэнергий.

По вопросам электроснабжения жители могут обращаться в контакт-центр по номеру: 8 800 220 02 20.

Напомним, что в Алтайском крае сейчас на большей части территории сильные метели и снежные заносы, действует штормовое предупреждение .

Взято отсюда.

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