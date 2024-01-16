В Барнауле из-за трещины в многоквартирном доме ввели режим повышенной готовности

Днем 15 января в Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за трещины в многоквартирном доме № 70б на улице Партизанской. Состояние здания резко ухудшилось и жильцов настоятельно попросили покинуть дом и переехать в пункт временного размещения.

До инцидента двухэтажное строение 1957 года не было признано аварийным. На место аварии оперативно прибыли специалисты, которые после осмотра установили, что пребывание в указанном доме создает угрозу жизни и здоровью граждан. Зафиксированы вертикальные трещины, выкрашивание наружного штукатурного слоя стен. Кроме того, лопнула кирпичная кладка внутренней стены на фундаменте.

Внутри находится 12 квартир, в которых зарегистрирован 21 человек. Жильцов оповестили о происшествии, на базе школы № 1 по адресу: ул. Короленко, 13 открыт пункт временного размещения на 20 мест, при необходимости их число возможно увеличить до 40. Людей обеспечили всем необходимым.

Ситуация находится на контроле администрации города.

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Взято отсюда.

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