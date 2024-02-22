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В Барнауле изъяты из продажи 250 нелегальных вейпов

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В Барнауле изъяты из продажи 250 нелегальных вейпов

В Барнаульском магазине таможенники обнаружили крупную партию нелегальных электронных сигарет и жидкостей для них. Об этом сообщает пресс-служба Алтайской таможни.

В ходе проверки сотрудники отдела контроля за ввозом и оборотом товаров совместно с полицейскими обнаружили более 250 единиц вейпов без обязательной маркировки и документов, подтверждающих их легальное происхождение.

Продукция была изъята из оборота. В отношении предпринимателя, который продавал вейпы, проводится проверка.

С начала 2024 года алтайские таможенники выявили более 2 300 пачек немаркированной табачной продукции.

Напомним, что с 1 декабря 2023 года в России запрещена продажа немаркированных электронных сигарет и жидкостей для них. Продажа такой продукции является незаконной.

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Взято отсюда.

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