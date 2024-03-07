В Барнауле женщина вышла из больницы и пропала без вести

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Более четырех месяцев назад женщина вышла из больницы и бесследно пропала. После безрезультатных поисков в местном следкоме возбудили уголовное дело

В Алтайском крае устанавливают обстоятельства исчезновения 49-летней жительницы Барнаула Оксаны Щербаковой, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 20 октября 2023 года женщина вышла из медицинского учреждения на проспекте Комсомольском и пропала без вести. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Следователи по факту пропажи горожанки возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, седые волосы и зеленые глаза.

В какую одежду была одета женщина, неизвестно.

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Всех, у кого есть сведения о пропавшей, просят сообщить об этом по номерам 8 913 210 4483 (отдел криминалистики следственного управления) или 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Ранее стало известно, что в Барнауле без вести пропала 31-летняя женщина в голубой куртке. Ее местонахождение неизвестно с 20 февраля.

Взято отсюда.

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