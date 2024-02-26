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В Барнауле как 70 лет назад встретят поезд с целинниками

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В Барнауле как 70 лет назад встретят поезд с целинниками

1 марта в Барнауле пройдет театрализованная реконструкция встречи первого поезда с целинниками, приехавшими в 1954 году в Алтайский край. Из стилизованного состава, который придет на перрон вокзала, выйдут актеры, одетые в одежду того времени. Их встретят на митинге, после чего состоится концерт.

Праздник будет посвящен Году семьи, так как на Целину в Алтайский край приезжали молодые люди, заводившие здесь новые семьи, чьи потомки и теперь трудятся на благо родного края и России, создают здесь свои семьи и растят новые поколения. На мероприятии ожидается выступление руководителей исполнительной и законодательной ветвей власти Алтайского края, работников сельского хозяйства, заслуженного ветерана освоения Целины, молодежных организаций.

В оформлении концерта будет использоваться ретротехника, транспаранты и лозунги времен освоения Целины. Участниками станут представители районов и городов края, студенты, учащиеся ссузов и школ, представители диаспор. На концерте выступят агитбригады, творческие коллективы региона, пройдет народное караоке с песнями времен освоения целинных земель.

Приглашаются все желающие. Митинг-концерт пройдет у здания старого барнаульского вокзала по адресу пл. Победы, 10Б. Начало в 12:00.

Справка

В Барнаул первый поезд с целинниками прибыл в ночь с 28 февраля на 1 марта 1954 г. Их на вокзале ждали делегации молодежи от меланжевого комбината, заводов транспортного и тяжелого машиностроения, завода агрегатов, организаций и учреждений города. В ту ночь в Алтайский край приехали тысячи молодых людей из разных концов страны. Знаменитая тракторная бригада Петра Ретюнского из Новопутьской МТС Московской области прибыла в полном составе. По прибытии поезда, на перроне состоялся торжественный митинг, посвященный встрече новоселов. На нем выступающие поприветствовали гостей, пожелали им поскорее освоиться на новом месте и включиться в работу. Сразу после митинга комсомольцы выехали по местам своей будущей работы.

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Взято отсюда.

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