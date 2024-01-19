В Барнауле краевые спасатели помогли водителю трейлера, попавшему в необычное происшествие

Накануне вечером водитель трейлера, перевозивший комбайн, в ходе движения по Павловскому тракту, задел нависающее над дорогой дерево. Часть дерева застряла в комбайне. Водитель большегруза остановился и попытался самостоятельно решить проблему. Однако вскоре понял, что сам не справится и вызвал подмогу. На помощь подоспели спасатели поисково-спасательного центра Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ. Они быстро распилили застрявшее дерево, освободили комбайн от постороннего предмета и убрали остатки дерева с проезжей части, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате происшествия никто не пострадал. Трейлер продолжил путь до пункта назначения.

Взято отсюда.

свежие новости горном алтае , новости горного алтая последние свежие ,