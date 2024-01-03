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В Барнауле круглосуточно вывозят тонны снега и готовятся к бою с наледью

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Из-за непрекращающихся снегопадов в первые числа января Автодорстрой работает в круглосуточном режиме, передает пресс-служба мэрии. На дорогах и тротуарах продолжается очистка от снега и противогололедная обработка. Из города вывозят снег.

В Барнауле круглосуточно вывозят тонны снега и готовятся к бою с наледью

Уборка снега во дворах.

2 января в Барнауле работали 110 дорожных рабочих и 92 единицы техники.

Вывоз снега проводится с проспекта Строителей, площади Победы, улиц Антона Петрова, Шевченко, Путиловской, Советской, Малахова, Северо-Западной, Матросова, Профинтерна, Чудненко, Чеглецова, Сизова, Комсомольского и Социалистического проспектов, Обского Бульвара, Союза Республик, 8 Марта, Малахова, Глушкова, Беляева, Тимуровская, 40 Лет Октября, Космонавтов.

Особое внимание уделяется очистке остановочных площадок и подходов к пешеходным переходам. В первые числа января с дорог и тротуаров вывезено почти 10 тыс. метров кубических снега.

Что город ждет дальше

3 января ожидается понижение температуры воздуха. Перепады составят с 0 градусов до – 26. Ожидается ухудшение ситуации и промерзание покрытий улично-дорожной сети. Особое внимание будет уделено противогололедной обработке.

В Барнауле круглосуточно вывозят тонны снега и готовятся к бою с наледью

Уборка снега

В ночную смену на улицах города будет работать 131 единица дорожной техники, сообщают городские власти.

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Взято отсюда
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