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В Барнауле ликвидировали пожар в гараже

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В Барнауле ликвидировали пожар в гараже

2 марта в Барнауле на улице Г.Титова случилось возгорание в гаражном боксе.

Прибывшим на место спасателям удалось ликвидировать возгорние на площади порядка 20 кв.м. От огня серьёзно пострадал грузовой автомобиль.

На месте работали 6 звеньев газодымозащитников, а всего были задействованы 36 человек личного состава. Из гаражного бокса эвакуировано два грузовых автомобиля. По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на пожаре травмирован мужчина, получил отравление продуктами горения.

Наиболее вероятная причина пожара – неосторожность при обращении с огнем.

В ведомстве напоминают, пожары в гаражах – исключительно опасные. Как правило, гараж находится в составе гаражного кооператива, или окружен подобными постройками. Пожар в гараже чреват быстрым распространением огня и характеризуется трудностями в его тушении. Кроме того, ситуацию осложняют хранящиеся в гараже емкости с горючим и различные масляные смеси.

Необходимо соблюдать пожарную безопасность гаража.

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Взято отсюда.

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