В Барнауле лосиха с лосенком вышли к лыжникам в ленточном бору

Фото: В Курсе 22
Животное с невозмутимым видом прогуливалось рядом с людьми. Некоторые пользователи сети предположили, что они уже привыкли к такому соседству
Жители Барнаула засняли, как лосиха с лосенком вышли на лыжню в ленточном бору, сообщает “В курсе 22” .
На кадрах видно, как животные спокойно проходят мимо людей и даже не боятся.
Комментаторы отмечают, что это редкий случай встречи человека и дикой природы. Однако многие отметили, что ситуация была опасной.
“Когда есть лосенок, лосиха может повести себя агрессивно“; “Где бы это ни было, надо понимать, что это дикие животные“; “Отсутствие паники – и все прошло спокойно“, – говорят в соцсетях.
Ранее сообщалось , что на Алтае овчарки задрали более 60 хозяйских овец и коз.
Взято отсюда.
новости алтая и алтайская , лента новостей горного алтая и республики ,