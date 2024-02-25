В Барнауле многоквартирный дом после пожара стал опасным для проживания

25 февраля ночью в Барнауле произошло пожар в двухквартирном жилом дома по улице Строительная 2-я, 42. После обследования этого аварийного дома был введен режим повышенной готовности, так как здание оказалось непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Дом, построенный в 1954 году, в 2022 году был признан аварийным. Во время пожара из дома было эвакуировано 17 человек, из них 3 ребенка. Был оперативно развернут пункт временного размещения на базе спортивной школы №6 (улица Советской армии, 73).

Глава города Вячеслав Франк осмотрел пункт временного размещения и поручил обеспечить людей всем необходимым. Также он посетил и место пожара, сообщает пресс-служба городской мэрии.

После в администрации Железнодорожного района состоялось заседание КЧС в связи с возгоранием. На нем было сказано, что проведенная оценка состояния конструкций дома показала, что здание непригодно для дальнейшей эксплуатации, существует угроза причинения вреда и здоровью граждан.

Было принято решение о введении режима повышенной готовности в границах данного дома.

Одного жителя разместили в пункте временного размещения, многодетную семью с несовершеннолетними детьми расположили в социальной гостинице. Большая часть жильцов временно переехала к родственникам.

Сейчас на территории многоквартирного дома дежурит наряд полиции. Доступ в дом ограничен.

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