В Барнауле мошенники вновь посетили магазин «Альтерра у дома»

Сегодня, 14 марта, в магазин «Альтерра у дома» по адресу ул. Власихинская, 65а вновь пришли мошенники. Об этом пишет «ЧБ Барнаул».
Деньги.
Отмечается, что злоумышленники под предлогом покупки мелкого дешевого товара на 124 руб. пытаются получить сдачу с крупной купюры, не передав деньги.
При этом в прошлый раз при попытке обмана купюру незаметно роняли на пол.
В этот раз мужчина продемонстрировал талант фокусника и быстро спрятал купюру в руке.
Ранее сообщалось, что фальшивомонетчики продолжают обманывать барнаульские магазины.
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Взято отсюда
15.03.2024