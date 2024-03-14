В Барнауле мошенники вновь посетили магазин «Альтерра у дома»

Сегодня, 14 марта, в магазин «Альтерра у дома» по адресу ул. Власихинская, 65а вновь пришли мошенники. Об этом пишет «ЧБ Барнаул».

Деньги.

Отмечается, что злоумышленники под предлогом покупки мелкого дешевого товара на 124 руб. пытаются получить сдачу с крупной купюры, не передав деньги.

При этом в прошлый раз при попытке обмана купюру незаметно роняли на пол.

В этот раз мужчина продемонстрировал талант фокусника и быстро спрятал купюру в руке.

Ранее сообщалось, что фальшивомонетчики продолжают обманывать барнаульские магазины.

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Взято отсюда

15.03.2024