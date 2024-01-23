В Барнауле мужчина выпал из окна многоэтажки на Павловском тракте

Фото: Инцидент Барнаул

Судя по кадрам из социальных сетей, выпавший мужчина был легко одет. Что с ним произошло и при каких обстоятельствах случилось падение, не уточняется

23 января в Барнауле в многоэтажке на Павловском тракте произошло ЧП: из окна выпал мужчина, сообщает “Инцидент Барнаул” .

По словам очевидцев, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

На месте работали медики скорой помощи и сотрудники полиции. Подробности устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Барнауле под окнами многоэтажки нашли тело человека. Со слов очевидцев, он пытался напугать маму, свесившись из окна, но сорвался.

Взято отсюда.

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