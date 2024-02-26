В Барнауле мужчина за деньги поджег шесть автомобилей

Октябрьский районный суд Барнаула продлил срок содержания под стражей мужчины, обвиняемого в поджоге шести машин.

Следствием установлено, что житель Новосибирска за 100 000 рублей поджег автомобили шести жителей Барнаула. В момент преступления пострадавший транспорт стоял во дворе жилого дома.

Ущерб от поджога составил 10 400 000 рублей.

Срок содержания под стражей продлен, чтобы завершить следствие. Постановление суда еще не вступило в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

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