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В Барнауле на месяц перекроют движение транспорта по улице Красный текстильщик

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В Барнауле на месяц перекроют движение транспорта по улице Красный текстильщик

С 16 января по 28 февраля в Барнауле перекроют движение автотранспорта по улице Красный текстильщик. В мэрии отмечают, что в этот период здесь пройдет модернизация канализационного коллектора.

Запрет будет действовать по всей ширине проезжей части от здания № 109 до здания № 63 по улице Антона Петрова.

Водителей призывают к бдительности на указанном дорожном участке, а также, по возможности, просят выбирать заранее маршруты движения. Схемы объезда укажут на соответствующих дорожных знаках.

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