В Барнауле на шинном заводе погиб 30-летний рабочий

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Свидетели происшествия утверждают, что сначала на заводе произошло ЧП с гибелью рабочего, после чего на предприятии вспыхнул пожар

Днем 10 января на одном из заводов в Барнауле погиб 30-летний рабочий, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, ЧП произошло во время испытания станка, на который установили новую деталь. Ее разорвало, и часть детали попала в голову слесарю-ремонтнику. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи начали проверку данного факта. Они провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли документацию. Теперь силовикам предстоит оценить работу сотрудников предприятия, которые отвечают за соблюдение правил охраны труда и безопасности на производстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Очевидцы в соцсетях утверждают, что ЧП произошло перед пожаром на шинном заводе (“Нортек”), пишет “Инцидент Барнаул” . По их словам, при испытании старого оборудования после ремонта вырвало деталь весом около 40 кг. Деталь пролетела около 50 метров, “залетев” в соседний цех вулканизации.

“Через непродолжительное время произошло возгорание электродвигателя в каландровом цехе. Возгорание было устранено силами рядовых сотрудников. На место происшествия не успели прибыть ни только городская служба пожарных, но и даже заводская бригада. Они задержались, прогревая спецавтомобиль“, – поделился свидетель происшествия.

Ранее сообщалось, что 10 января в Барнауле произошел пожар на территории шинного комбината. В одном из цехов замкнул электродвигатель. На место выдвинулись пожарные, но работники потушили все до их приезда с помощью огнетушителей.

Напомним, что 9 декабря 2022 года в цехе шинного комбината произошел крупный пожар . Тогда огонь охватил тысячу “квадратов”, что повлекло убытки на сотни миллионов рублей.

После происшествия на предприятии появился новый управляющий директор .

В конце 2023 года на предприятиях “ЯШЗ Авиа” и “Нортек” введено внешнее (либо доверительное) управление.

Взято отсюда.

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