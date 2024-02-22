В Барнауле на Змеиногорском тракте иномарка перевернулась на бок

Фото: Инцидент Барнаул

Судя по кадрам из соцсетей, автомобиль в результате ДТП получил повреждения корпуса. О пострадавших в аварии не сообщается

Утром 21 февраля в Барнауле на Змеиногорском тракте произошло ДТП, сообщает “Инцидент Барнаул” .

По словам очевидцев, иномарка слетела с дороги и перевернулась на бок.

Как утверждают свидетели ДТП, многие водители остановились и бросились на помощь. Вместе они поставили машину на колеса и помогли автомобилисту.

О пострадавших не сообщается. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось , что в Казманском районе ночью 20 февраля произошло ДТП: столкнулись фура и JAC J7. Водитель легковушки погиб на месте. Его пассажир получил различные травмы.

Взято отсюда.

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