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В Барнауле начальника отдела полиции обвиняют в получении взятки в крупном размере

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В Барнауле начальника отдела полиции обвиняют в получении взятки в крупном размере

Второй отдел по расследованию особо важных дел краевого следкома предъявил обвинение в получении взятки начальнику отдела по расследованию преступлений отдела полиции по Октябрьскому району Барнаула.

По данным следствия, в декабре обвиняемый предложил потерпевшей от действий мошенников «ускорить» возбуждение уголовного дела – за «вознаграждение», 650 тысяч рублей. Женщина согласилась передать деньги сотруднику полиции и принесла в кабинет часть обозначенной суммы, триста тысяч рублей. В рамках совместного оперативно-розыскного мероприятия УФСБ, краевого следкома и оперативно-розыскной части главного управления МВД по краю преступление было предотвращено.

Полицейский был задержан с поличным на месте преступления оперативными сотрудниками ФСБ, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ольга Чеснокова , помощник руководителя СУ СК России по Алтайскому краю по взаимодействию с общественностью и СМИ

Редакция «Вести Алтай»

Взято отсюда.

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