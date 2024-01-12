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В Барнауле начальника отдела полиции подозревают в получении взятки

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В Барнауле начальника отдела полиции подозревают в получении взятки

В Барнауле следователи предъявили обвинение начальнику отдела полиции по расследованию преступлений в Октябрьском районе города. Сотрудник МВД подозревается в получении крупной взятки.

По версии правоохранителей, в декабре 2023 года мужчина предложил гражданке, которая пришла в отдел с заявлением о мошенничестве, передать ему взятку в 650 тысяч рублей для возбуждения уголовного дела и его дальнейшего расследования.

Находясь в служебном кабинете, полицейский получил от женщины 300 тысяч рублей в качестве первой части обговоренной суммы. Позднее правоохранителя задержали с поличным сотрудники ФСБ.

По ходатайству следователя СК обвиняемый заключен под стражу. В настоящее время проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

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