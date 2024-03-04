В Барнауле наградили активисток женского движения

Сегодня, 4 марта, в концертном зале «Сибирь» отметили правительственными и краевыми наградами активных участниц общественной и политической жизни региона.

На мероприятии присутствовали женщины из городов и районов, внесшие огромный вклад в развитие региона, сельских территорий, заслуженные педагоги-наставники, лучшие медицинские и социальные работники, успешные женщины-предприниматели, передовые промышленники, а также женщины, внесшие вклад в культурное развитие края.

Одна из них — председатель женсовета Локтевского района Елена Макарова. Ее наградили Благодарственным письмом президента РФ.

«Мы, активистки женского движения, считаем, что сегодня, как никогда, необходимо работать с молодым поколением, воспитывать истинных патриотов и созидателей малой Родины и всей России. В нашем районе мы делаем это вместе с властью и нашей общественностью. Главная забота сегодня — поддержка участников СВО и их семей. С каждой семьей ведется индивидуальная работа. Мы сплотились в районе в добровольческую организацию, которая помогает нашим парням. Они чувствуют наш надежный тыл,- сказала Елена Макарова.

Женщин с высокими наградами и в связи приближающимся праздником 8 марта поздравили первые лица края. Губернатор Виктор Томенко в начале выступления прочел отрывок из «Евгения Онегина», а затем поблагодарил общественниц за их неоценимый вклад в развитие края.

«Очень сложно переоценить значение женщины в нашей жизни — семейной, общественной, производственной, во всех её сферах. Без вашего участия, вашей роли ни жизнь нынешнюю, ни будущее Алтайского края представить невозможно», – отметил Виктор Томенко.

КОЧЕТЫГОВА Татьяна Еще читают

Взято отсюда.

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