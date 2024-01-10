В Барнауле накануне узнали имя обладателя Кубка Александра Ерохина по футболу

В спорткомплексе «Темп» прошёл детский футбольный турнир.

Кстати, сам полузащитник питерского «Зенита» тоже смотрел финальные матчи детских соревнований и поучаствовал в церемонии награждения. Уже седьмой Кубок Александра Ерохина в этом году разыграли сразу в трёх возрастах. Возраст юных футболистов от 8 до 10 лет. 34 команды из Новосибирский, Иркутской и Томской областей, Кузбасса, а также Красноярского и Алтайского краёв прошли сначала групповой этап, затем – серия плей-офф. Воспитанники Александра Яркина в заключительном матче разгромили гостей из Новосибирска – 8:1. На церемонии награждения Александра Ерохина поддержал чемпион мира по дзюдо, а ныне министр спорта региона Иван Нифонтов. У младших золото досталось томскому «Ермаку», среди ребят 2014 года лучшими стали игроки новокузнецкого «Спартака», у старших чемпионский кубок ребята из академии «Динамо-Барнаул» имени Льва Яшина.

Алексей Любар

Взято отсюда.

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