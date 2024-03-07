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В Барнауле нашли водителя, подарившего конфеты сбитому ребёнку

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В Барнауле нашли водителя, подарившего конфеты сбитому ребёнку

В краевой столице устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик.

Накануне его сбил «Лексус» на пешеходном переходе на улице Кутузова. Водитель с места ДТП скрылся. Ребёнок переходил дорогу по не регулируемому пешеходному переходу у дома №43. 66-летний водитель не уступил ему дорогу и совершил наезд на пешехода. Как сообщают очевидцы в соцсетях, водитель в качестве извинения вручил мальчику коробку конфет и покинул место ДТП. Ребёнок между тем получил травмы, ему была оказана медицинская помощь, но госпитализация не потребовалась. В Управлении ГИБДД сообщили, что виновник наезда уже найден, сейчас ведётся расследование. За самовольное оставление места ДТП водителю грозит лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет, или административный арест до 15 суток.

Редакция «Вести Алтай»

Взято отсюда.

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