реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле неизвестные обстреляли автомобиль с детьми

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Барнауле неизвестные обстреляли автомобиль с детьми

Фото: t.me/vkurse22

Барнаульцы ехали по Взлетной и, остановившись за машинами для поворота, получили пулю в боковое стекло. Полиция ищет стрелка

В Барнауле 8 марта неизвестные на улице Взлетной обстреляли автомобиль с людьми. Об этом в Telegram-канале ” В курсе 22 ” рассказали хозяева машины.

В нашу машину, а точнее в боковое стекло с левой стороны, около которого сидели двое детей 7 и 10 лет, а с другой стороны сидел годовалый ребенок, был произведен выстрел в детей из пневматического или травматического оружия“, – написала девушка.

В полиции сообщили, что зарегистрировали заявление по этому поводу и устанавливают участников происшествия.

Ранее в Бийске неизвестный обстрелял машину ребенка-инвалида .

Взято отсюда.

новости горного алтая , вести алтай последние новости ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Барнаульцев возмутил выламывающий входную дверь мужчина

На камеры видеонаблюдения попал горожанин, который ломал входную дверь в…

День 744-й. Самое важное к утру 9 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине. Главные новости.…

“Я им в конце концов провод перерезал”. Как барнаульцы…

После 2013-го Барнаул живет их трибьютами: у города особые отношения…

День 744-й. Самое важное к утру 9 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине. Главные новости.…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp