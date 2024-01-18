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В Барнауле обкатывают новые белорусские трамваи по территории депо

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В Барнауле обкатывают новые белорусские трамваи по территории депо

В Барнауле приступили к обкатке новых белорусских трамваев, но пока лишь на территории депо. Во время подобных испытаний специалисты отрегулируют системы управления и завершат комплексную настройку всех механизмов.

Следующим этапом жизни электротранспорта станут испытания на городских маршрутах. Каждый трамвай проедет без пассажиров около 50 километров. Сначала вагоны протестируют на прямых участках, затем на небольших уклонах и только в конце отправят на обкатку по сложному профилю – на проспект Красноармейский и Змеиногорский тракт.

Параллельно с этим процессом идет стажировка водителей. Процедуры по техосмотру и страхованию новых трамваев уже завершены.

Белорусские вагоны модели 802Е, рассчитаны на 150 пассажиров каждый. В январе 10 таких единиц транспорта переданы на баланс «Горэлектротранса» для обновления подвижного состава.

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