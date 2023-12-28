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В Барнауле очищают улицы после снегопада

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В ночь с 27 декабря по 28 декабря столицу Алтайского края настиг снегопад, поэтому работа дорожной техники усиленно нацелилась на уборку его последствий.

В Барнауле очищают улицы после снегопада

Уборка снега 19 апреля 2023.

Как сообщают в “Барнаул”, ночью на дороге работало порядка 132 единиц техники. В день их сменили 89 машин и 125 дорожных рабочих.

Тротуары прометают на улицах: Димитрова, Молодежная, Пионеров, Советская, Профинтерна, Сизова, Аносова, Кавалерийская, Шукшина, Попова, Солнечная поляна и др.

Также ведется посыпка тротуаров на пр. Строителей и Социалистическом, ул. Молодежная, Антона Петрова, Новосибирская, Мамонтова, Попова, Островского, Юрина, Сибирская, Магистральная, Научный городок и др.

Снег продолжают вывозить на улицах: Профинтерна, Сизова, Шевченко, Путиловская, Глушкова, Чудненко, Чеглецова, Горно-Алтайская и др.

Пешеходов и автомобилистов просят быть осторожнее на дорогах и тротуарах, а также уважительно относится к работе дорожной техники.

Ранее мы сообщали, что пробки сковали Барнаул во второй половине дня.

Взято отсюда
28.12.2023

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