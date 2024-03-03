В Барнауле ограбили крупный фитнес-центр

Из кассы были похищенны денежные средства.

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Житель Барнаула 2004 года рождения украл из кассы фитнес-клуба 38 тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Барнаулу.

Сотрудники отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу установили, что молодой человек ранее работал администратором в клубе и получил доступ к кассе, пока персонала не было на месте.

Ущерб от действий злоумышленника будет возмещён им в полном объеме.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взято отсюда.

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