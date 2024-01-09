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В Барнауле опять закрылся парк «Центральный»: каток не выдержал снегопадов и дождей

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Парк после масштабного ремонта открыли в середине декабря

В Барнауле опять закрылся парк «Центральный»: каток не выдержал снегопадов и дождей

В краевой столице опять закрылся парк «Центральный». Теперь там восстанавливают лед после снегопадов и дождей, говорится на сайте мэрии.

Когда парк откроют, не уточняется. Однако, как уже писал NGS22.RU, в регионе объявили штормовое предупреждение. Синоптики краевого Гидрометцентра прогнозируют продолжение метели и новый ураган. Кроме того, в ближайшее время похолодает до -11 градусов.

Напомним, парк открыли 16 декабря после масштабной реконструкции. На ремонт городские власти потратили 120 миллионов рублей. «Центральный» закрыли на полгода.

Там обновляли тротуары, ставили лавочки и аттракционы. Еще расширили каток и построили пешеходный фонтан. Подробнее о том, как изменился парк NGS22.RU, рассказывал в этом материале.

Взято Источник
10.01.2024

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