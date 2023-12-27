В Барнауле отец несколько месяцев насиловал свою дочь

Жителя Барнаула подозревают в изнасиловании собственной дочери. Мужчина не общался с ребенком с самого детства, а в 12 лет пригласил к себе пожить.

Как пишет РЕН ТВ ссылаясь на источник, до знакомства с папой несовершеннолетняя жила с мамой и отчимом. В какой-то момент девочку познакомили с родным отцом, который предложил ей временно пожить у него. Семья пострадавшей испытывала финансовые проблемы, в квартире даже выключили электричество за неуплату. Объявившийся родственник таким образом протянул ребенку руку помощи.

Девочка перебралась к отцу и бабушке, ей даже выделили отдельную комнату. Позднее папа вошел в доверие к девочке и, по предварительным данным, надругался над ней. После этого он продолжил насиловать ребенка примерно раз в три дня.

Кошмар продолжался с 1 сентября по 6 декабря 2023года. За это время состояние несовершеннолетней ухудшилось, она начала себя плохо чувствовать.

В настоящий момент ребенок наблюдается у медиков, у нее подозревают инфекцию и изменения в области гинекологии.

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Взято отсюда.

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