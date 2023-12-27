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В Барнауле парень до смерти забил человека молотком из-за денег

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В Барнауле парень до смерти забил человека молотком из-за денег

Фото: unsplash.com

По просьбе своей знакомой молодой человек согласился на преступление и разбил мужчине голову молотком. Уголовное дело уже передали в суд

В Барнауле мужчина и женщина напали на жителя Новосибирской области, который собирался купить у них автомобиль. Подробности сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

29-летняя девушка в сентябре решила продать свою машину и выставила объявление на популярном сайте. Со своим 19-летним знакомым, который задолжал ей денег, они решили спланировать нападение на потенциального покупателя авто.

На объявление откликнулся житель Новосибирской области, с которым женщина договорилась встретиться для якобы совершения сделки. Причем машина на тот момент была уже продана другому человеку.

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Поздно вечером 28 сентября, находясь на безлюдном участке местности на территории Индустриального района, девушка проводила покупателя будто бы для демонстрации автомобиля, а ее сообщник напал на мужчину и несколько раз ударил молотком по голове.

После того как жертва перестала оказывать сопротивление, злоумышленник забрал у него приготовленные для покупки машины деньги в сумме около 100 тысяч рублей, мобильный телефон и сумку с документами.

Случайные прохожие вызвали потерпевшему бригаду скорой помощи, но спустя несколько часов он скончался в больнице.

Преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть в кратчайшие сроки.

Грамотно проведенные первоначальные следственные действия позволили обнаружить на участке местности недалеко от места происшествия орудие преступления и вещи потерпевшего, а в квартире обвиняемой – похищенные денежные средства“, – добавили в СКР.

Обвиняемая противодействовала следствию и придумывая себе алиби, но следователи восстановили картину произошедшего и собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направили в суд.

Взято отсюда.

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